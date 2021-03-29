ГАИ рассказала, где теперь стоят мобильные камеры скорости в Минске и пригородах. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске 29 марта мобильные камеры скорости будут стоять в следующих местах:

с 7 утра до 3 ночи:

- Улица Орловская, 80 (Напротив здания Верховного суда). Работает на 60 км/ч

- 53-ий километр МКАД (в районе пересечения с проспектом Независимости). Работает на 90 км/ч

- 41-ый километр МКАД (в районе аквапарка). Работает на 90 км/ч

- Игуменский тракт, 30 (напротив «Гиппо» в Лошице). Работает на 60км/ч

С 19:30 до 02:30:

- Проспект Дзержинского, 3Б (напротив поворота на ГАИ). Работает на 60 км/ч

- Перекресток проспекта Независимости и улицы Фогеля – это район Военной академии. Работает на 80 км/ч.

А вот места установки мобильных камер в Минской области в период времени с 29 марта по 11 апреля. Камеры будут работать с 8 утра до 20 вечера:

- 44-ый километр дороги «Слобода-Новосады» (на 60 км/ч);

- 80-ый километр дороги «Минск-Витебск» (на 60 км/ч);

- 24-ый километр дороги «Минск-Гомель» (легковым, автобусам и мотоциклам на 90 км/ч, грузовым на 70 км/ч);

- 78-ой километр дороги «Минск-граница Литвы» (легковым, автобусам и мотоциклам на 90 км/ч, грузовым на 70 км/ч);

- 128-ой километр дороги «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» (на 70 км/ч);

- 129-ый километр дороги «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» (на 70 км/ч);

- 29-ый километр дороги «Минск-Молодечно» (на 70 км/ч);

- 3-ий километр дороги «Колодищи-Заславль» (на 60 км/ч);

- Деревня Новый Двор, улица Парковая, 52Б (на 40 км/ч).

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