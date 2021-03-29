ГАИ рассказала, где теперь стоят мобильные камеры скорости в Минске и пригородах.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В Минске 29 марта мобильные камеры скорости будут стоять в следующих местах:
с 7 утра до 3 ночи:
- Улица Орловская, 80 (Напротив здания Верховного суда). Работает на 60 км/ч
- 53-ий километр МКАД (в районе пересечения с проспектом Независимости). Работает на 90 км/ч
- 41-ый километр МКАД (в районе аквапарка). Работает на 90 км/ч
- Игуменский тракт, 30 (напротив «Гиппо» в Лошице). Работает на 60км/ч
С 19:30 до 02:30:
- Проспект Дзержинского, 3Б (напротив поворота на ГАИ). Работает на 60 км/ч
- Перекресток проспекта Независимости и улицы Фогеля – это район Военной академии. Работает на 80 км/ч.
А вот места установки мобильных камер в Минской области в период времени с 29 марта по 11 апреля. Камеры будут работать с 8 утра до 20 вечера:
- 44-ый километр дороги «Слобода-Новосады» (на 60 км/ч);
- 80-ый километр дороги «Минск-Витебск» (на 60 км/ч);
- 24-ый километр дороги «Минск-Гомель» (легковым, автобусам и мотоциклам на 90 км/ч, грузовым на 70 км/ч);
- 78-ой километр дороги «Минск-граница Литвы» (легковым, автобусам и мотоциклам на 90 км/ч, грузовым на 70 км/ч);
- 128-ой километр дороги «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» (на 70 км/ч);
- 129-ый километр дороги «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» (на 70 км/ч);
- 29-ый километр дороги «Минск-Молодечно» (на 70 км/ч);
- 3-ий километр дороги «Колодищи-Заславль» (на 60 км/ч);
- Деревня Новый Двор, улица Парковая, 52Б (на 40 км/ч).
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