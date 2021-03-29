Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 марта 2021 года: 918 новых случаев COVID-19 и снова 8 смертей за сутки.

Телеграм-канал Министерства здравоохранения Беларуси разместил свежую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 29 марта. За последние сутки было выявлено 918 новых случаев. Напомним, вчера, 28 марта, этот показатель составлял 1050 случаев. Выписано из учреждений здравоохранения 654 пациента.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 319 599 случаев заболеваемости COVID-19, при этом выздоровели 310 189 пациентов.

За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерло 2227 пациентов с данным диагнозом. За последние сутки летальных исходов – 8.

За минувшие сутки выполнено 10 782 теста. Всего же в Беларуси было проведено 5 341 101 тест.

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