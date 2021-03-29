СК с начала года направил документы на экстрадицию 39 обвиняемых.

- Следственным комитетом совместно с другими правоохранительными органами продолжается работа по установлению и задержанию лиц, совершивших на территории Беларуси преступления и скрывшихся за рубежом. Только в 2021 году Следственным комитетом подготовлены и направлены документы об инициировании экстрадиции в страну 39 обвиняемых, - цитирует belta.by начальника международно-правового отдела СК Михаил Вавуло.

В частности, он рассказал о 36-летнем жителе Лиды, которого обвиняют в том, что целый месяц, с 8 августа по 7 сентября прошлого года он администрировал несколько деструктивных Telegram-каналов, где «с целью дестабилизации обстановки в стране публично размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок». На днях в Генпрокуратуру направлены документы о выдаче мужчины из России.

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