Сотруднику госпиталя МВД, который был задержан 27 марта, дали 15 суток ареста Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сотруднику госпиталя Министерства внутренних дел, который был задержан в субботу, 27 марта, дали 15 суток административного ареста. Об этом сообщают правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

В суде Октябрьского района Минска в понедельник, 29 марта, состоялся суд над сотрудником Республиканского госпиталя Департамента финансов и тыла МВД Андреем Шевчуком. В протоколе было указано, что мужчину задержали сотрудники ОМОНа 27 марта возле здания по улице Воронянского для того, чтобы установить личность. Но мужчина «упирался и хватался руками».

Андрея Шевчука обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников милиции. На него был составлен протокол по статье 24.3 КоАП.

Сообщается, что свидетельствовавший на суде сержант ППСМ не смог вспомнить, во что был одет обвиняемый, а также, что у него был велосипед. Андрей Шевчук свою вину не признал и заявлял о необоснованности своего задержания.

Судья назначил Шевчуку в качестве наказания 15 суток административного ареста.

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