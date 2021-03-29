В Минске Яндекс Go организовал бесплатную дезинфекцию машин, которые подключены к сервису

В Минске Яндекс Go организовал бесплатную дезинфекцию машин, которые подключены к сервису. Дезинфекция позволяет убить большинство вирусов на поверхности машины и не дает им распространяться.

Любой водитель, который подключен к платформе, вне зависимости от тарифа может воспользоваться услугой столько раз, сколько это необходимо. Для этого нужно приехать в один из пунктов дезинфекции на авто. Сотрудник проверит машину на наличие в базе.

Дезинфекция проводится специальными моющими средствами в два этапа и занимает около пяти минут. Во время дезинфекции обрабатываются панели, руль, ручки двери и другие поверхности. Все затраты компенсирует сервис Яндекс Go.

В Минске Яндекс Go организовал бесплатную дезинфекцию машин, которые подключены к сервису

В Минске Яндекс Go организовал бесплатную дезинфекцию машин, которые подключены к сервису

В Минске Яндекс Go организовал бесплатную дезинфекцию машин, которые подключены к сервис!

Обработать машины можно по следующим адресам: улица Панченко, 17А с 8 утра и до 22 часов без обеда и выходных, улица Ольшевского, 20 с 7 утра и до 22 часов без обеда и выходных.

Данная инициатива сервиса в Беларуси – уже не первая, которая направлена на помощь партнерам и их водителям в период пандемии коронавируса. В начале 2021 года Яндекса Go запустило в Беларуси программу финансовой поддержки для перевозчиков-партнеров, чьи водители заболели коронавирусной инфекцией или же были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими.

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