Фотофакт. Во Вроцлаве появился большой мурал солидарности с белорусами

Во Вроцлаве появился большой мурал солидарности с белорусами. Фото: телеграм-канал "Нашай нiвы"

В польском Вроцлаве появился большой мурал солидарности с белорусами по случаю получения белорусской оппозицией премии Сахарова. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нашай Нiвы».

Создание мурала было инициировано Европейским парламентом. За основу взяли иллюстрацию брестской художницы Анны Редько.

На мурале изображена девушка в бело-красно-белом флаге с цветком в руках и венком из листьев на голове.

Во Вроцлаве появился большой мурал солидарности с белорусами. Фото: телеграм-канал "Нашай нiвы"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Художник Владимир Цеслер: «Мы виноваты. Мы - поколение, которое, мягко говоря, потеряло эту страну».

Почему уехал из Беларуси, что думает по поводу происходящего в стране и за что бы наградил Лукашенко медалью - знаменитый художник и дизайнер рассказал в интервью "Комсомолке". (подробности)

Больше 200 женщин в белой одежде пришли на акцию против насилия у Комаровского рынка.

Женщины объяснили, что выражают свое несогласие с разгоном людей на ночных митингах. (подробности)