Фотофакт. Во Вроцлаве появился большой мурал солидарности с белорусами

Во Вроцлаве появился большой мурал солидарности с белорусами. Фото: телеграм-канал "Нашай нiвы"
В польском Вроцлаве появился большой мурал солидарности с белорусами по случаю получения белорусской оппозицией премии Сахарова. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нашай Нiвы».
Создание мурала было инициировано Европейским парламентом. За основу взяли иллюстрацию брестской художницы Анны Редько.
На мурале изображена девушка в бело-красно-белом флаге с цветком в руках и венком из листьев на голове.
Во Вроцлаве появился большой мурал солидарности с белорусами. Фото: телеграм-канал "Нашай нiвы"
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