Еще два Telegram-канала в Беларуси признаны экстремистскими. Вот какие.

По материалам витебского управления ГУБОПиК МВД в список запрещенных попали телегам-каналы «Витебск 97%» и «Чат невероятного Витебска». Такое решение принял 25 марта суд Железнодорожного района Витебска, - сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД Беларуси. - В указанных пабликах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, а также оскорбляли представителей правоохранительных органов и госслужащих. Цель таких материалов – изменение конституционного строя Беларуси.

В МВД напоминают, что за репост информации из этих сообществ предусмотрена административная ответственность.

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