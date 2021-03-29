В Гомельском гарнизоне в лесу обнаружили тело офицера. Фото: СК

В Гомельском гарнизоне в лесу обнаружили тело офицера. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

- Была начата проверка по факту смерти офицера, который проходил службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ был найден в лесном массиве без признаков жизни, - написано в сообщении.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким офицера и окажет всю необходимую помощь семье.

Также сообщается о том, что комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом устанавливают причины случившегося.

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