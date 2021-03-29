Теперь официально: в Беларуси телеграм-канал Антона Мотолько признан экстремистским

В Беларуси телеграм-канал Антона Мотолько признан экстремистским. Фото: tut.by

В Беларуси телеграм-канал Антона Мотолько признан экстремистским. Об этом сообщается на сайте Министерства информации.

Решение было принято в Партизанском суде Минска еще 23 марта, во вторник, но в республиканский список телеграм-канал Мотолько добавили только сейчас.

В Беларуси телеграм-канал Антона Мотолько признан экстремистским. Фото: скриншот с республиканского списка экстремистских материалов

Напомним, что ранее сообщалось о том, что блогера Антона Мотолько хотят объявить в межгосударственный розыск и арестовать. 19 марта Следственный комитет вынес постановление о привлечении блогера Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу.

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10 марта Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что на популярного блогера заведено уголовное дело по четырем статьям. (подробности)

Еще два Telegram-канала в Беларуси признаны экстремистскими. Вот какие.

По версии следствия, в них размещались призывы к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам. (подробности)