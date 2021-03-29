ВОЗ назвала самый вероятный сценарий происхождения коронавируса/ Фото: Андрей АБРАМОВ

Cпециалисты ВОЗ и китайские медики по итогам совместного исследования сделали вывод, что COVID-19 передался человеку от летучих мышей через посредника. Им является животное, но какое, пока не установили, сообщает Associated Press.

Гипотеза о лабораторной утечке была исключена. Вероятность прямой передачи от летучих мышей к человеку называют существенной, а распространение через пищевые продукты – маловероятным.

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