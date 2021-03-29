Курсы валют в Беларуси на 29 марта: белорусский рубль укрепился к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 29 марта Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 29 марта, прошли торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют. Информация была опубликована на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0038 и теперь стоит 3,0905 белорусского рубля.

Доллар снизился на 0,0034 и теперь стоит 2,6228 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0062 и теперь стоит 3,4588 белорусского рубля.

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