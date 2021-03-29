До конца следующего года все парковки внутри второго кольца в Минске хотят сделать платными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тыс. машино-мест. До конца 2022 года ее планируется развить до 10 тысяч с взиманием платы за парковку на всех востребованных парковочных зонах в границах второго кольца. Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.

ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» поручено усилить в городе контроль за неправомерной парковкой автотранспорта, в том числе с использованием «ПаркРайтов», - об этом говорилось 29 марта в ходе оперативного совещания в Мингорисполкоме. Также объединению следует активнее взаимодействовать с ГАИ для того, чтобы пресекать такие факты и стимулировать автовладельцев оставлять свои машины в предусмотренных для этого местах.

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