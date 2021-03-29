Генпрокуратура возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма. Обвиняемые – Тихановская и BYPOL

Генпрокуратура возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма. Фото: БелТА

В Генеральной прокуратуре рассказали, что в Беларуси было возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма. Об этом сообщает БелТА.

- Генеральной прокуратурой на основании материалов, которые были представлены Комитетом государственной безопасности и Министерством внутренних дел, в отношении Светланы Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, - рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.

Из материалов проверки следует, что в планы организаторов входило обвинить представителей органов госвласти в совершении действий, которые создают опасность гибели людей.

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