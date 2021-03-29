Появилось видео погони ГАИ за мотоциклистом без прав и шлема в Бобруйске

Мотоциклиста бесправника преследовала бобруйская ГАИ. Фото: стоп-кадр | видео УВД Могоблисполкома.

Погоня ГАИ за мотоциклистом случилась в минувшие выходные в Бобруйске. Подробности сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Это произошло в воскресенье, 28 марта. На перекрестке бобруйских улиц Орджоникидзе и Шевченко прямо перед экипажем ГАИ внезапно возник мотоциклист без шлема. Мужчина остановился на красный сигнал светофор, но заметив машину Госавтоинспекции, развернулся и поспешил скрыться. Наряд ДПС начал его преследовать.

Погоня продолжалась какое-то время, мотоциклист пытаясь скрыться набирал все большую скорость, попробовал уйти от преследования даже во дворах, но в какой-то момент все же решил «сдаться».

- Мотоциклист был задержан - это 36-летний бобруйчанин. Поездка без мотошлема и без документов, невыполнение им неоднократных требований ГАИ об остановке, повлекшее преследование, обернется внушительной суммой штрафа. Также ему угрожает лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком до 2 лет, - прокомментировали последствия погони в УВД.

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