В апреле – до +21, но со снегом: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси с 30 марта по 4 апреля

Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси с 30 марта по 4 апреля Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси 30 марта, во вторник, будет дождливо и туманно. Днем воздух прогреется до +14 градусов.

В среду, 31 марта, погоду продолжит определять теплая воздушная масса с Западной Европы. Ночью и утром местами по Минской и Витебской областям, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Вблизи водоемов, а также в низких местах будут клубиться слабые туманы. Днем по Беларуси осадков не прогнозируется.

Ветер будет преобладать юго-западный, западный умеренный, днем порывистый.

Ночью температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 9 градусов, днем – от плюс 13 до плюс 19, по юго-западу до плюс 21 градуса.

В начале апреля ожидается теплая, но неустойчивая погода, сообщает БелТА.

В четверг, 1 апреля, в Беларуси будет преобладать переменная облачность. Ночью по северу, а днем местами по стране пройдут кратковременный дожди. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый.

Ночью воздух прогреется до плюс 9 градусов, днем – до плюс 19 градусов, по югу Беларуси местами до плюс 21 градуса.

В северных районах Беларуси дождевые облака не дадут подняться столбикам термометров выше 8-11 градусов тепла.

В пятницу, 2 апреля, в Беларуси ветер сменится на северный, северо-западный. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны ночью пройдут дожди, утром и днем на большей территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью температура воздуха будет от минус 1 до плюс 6 градусов, днем воздух прогреется до плюс 10 градусов.

В субботу, 3 апреля, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем – от плюс 3 до плюс 9 градусов. Ветер будет преобладать северо-западный.

В воскресенье, 4 апреля, осадков будет меньше, но температурный фон останется пониженным.

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