В Беларуси МЧС 30 марта проверит оповещение через FM-радио

30 марта в Беларуси будут проверять автоматизированную систему централизованного оповещения. Фото: pixabay.com.

О том, что во вторник, 30 марта, в Беларуси будет проверяться система оповещения, сообщила пресс-служба МЧС.

Это будет мероприятие республиканской проверки автоматизированной системы централизованного оповещения. Что услышат белорусы в этот день? В эфире FM-радио прозвучат такие слова сообщения: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».

Что-либо предпринимать после сигнала не нужно. Это простая техническая проверка.

В МЧС уточнили, что проверка системы пройдет «во взаимодействии с субъектами системы оповещения». И назвали здесь: Национальную гостелерадиокомпанию Беларуси, Второй национальный телеканал, Столичное телевидение и «Белтелеком».

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