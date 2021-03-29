В Беларуси МЧС 30 марта проверит оповещение через FM-радио

30 марта в Беларуси будут проверять автоматизированную систему централизованного оповещения. Фото: pixabay.com.
О том, что во вторник, 30 марта, в Беларуси будет проверяться система оповещения, сообщила пресс-служба МЧС.
Это будет мероприятие республиканской проверки автоматизированной системы централизованного оповещения. Что услышат белорусы в этот день? В эфире FM-радио прозвучат такие слова сообщения: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».
Что-либо предпринимать после сигнала не нужно. Это простая техническая проверка.
В МЧС уточнили, что проверка системы пройдет «во взаимодействии с субъектами системы оповещения». И назвали здесь: Национальную гостелерадиокомпанию Беларуси, Второй национальный телеканал, Столичное телевидение и «Белтелеком».
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