Вот что сейчас происходит в спорткомплексе в Минске, где была эвакуация и отравление из-за превышения концентрации паров хлора в 35 раз

Спустя сутки после ЧП минский спорткомплекс работает в штатном режиме. Фото: fok1.by.

Ранее «Комсомолка» сообщала о ЧП, которое произошло в ФОК «Серебрянке» в Минске в минувшее воскресенье, 28 марта. По ошибке во время обслуживания дозирующей станции коагулянт для осветления воды залили в емкость с хлором, произошла химическая реакция с выделением паров хлора. К счастью, отравление не стало массовым, и людей вовремя эвакуировали, подавляющему большинству медпомощь не понадобилась. Официально сообщается только об одном пострадавшем: сотруднике ФОК, которого госпитализировали с «ингаляционным отравлением парами хлора легкой степени».

В коммунальном культурно-спортивном унитарном предприятии «Аква-Минск» пояснили, что происходит в спорткомплексе в понедельник, 29 марта. Если коротко, нештатная ситуация улажена, и спустя менее суток после ЧП комплекс уже работает по расписанию. Также уточняется, что «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» выдал соответствующее заключение, позволяющее работать ФОК.

- Все оборудование находится в исправном состоянии, концентрация паров хлора находится в норме и соответствует безопасному режиму отдыха и занятий,- прокомментировали в «Аква-Минск».

Также сообщается, что вина в случившемся ЧП возложена на сотрудника обслуживающей организации «АкваИнтерКом», который, предположительно, и перепутал жидкости. Уточняется, что в отношении компании будут подготовлены материалы с требованиями компенсации причиненного ущерба и усиления контроля за охраной труда специалистов.

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