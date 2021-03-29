В Мингорисполкоме рассказали, что в детские лагеря планируют направить более 62 тысяч детей из Минска. Фото: БелТА

В Мингорисполкоме рассказали, что в детские лагеря планируют направить более 62 тысяч детей из Минска. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».

- В летний период будут работать более 660 лагерей различных типов. Основная ставка в обеспечении летнего оздоровления будет сделана на 30 загородных лагерей, находящихся на балансе предприятий и организаций Минска, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что рост стоимости путевок в летние лагеря в сравнении с летним периодом 2020 года планируется в пределах 5%.

- Значительная часть суммы будет субсидирована за счет госсредств. Средняя расчетная стоимости путевки с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит 595 рублей, из которых 215 оплатит государство. В лагерь с дневным пребыванием путевка будет стоить 94 рубля за восемь дней. Датируется почти 95% стоимости, - пояснили в Мингорисполкоме.

В ведомстве проинформировали, что в летний период планируется оздоровление 1 545 детей-сирот и детей, которые находится под опекой, а также 950 детей-инвалидов. Их планируется направлять на оздоровление в сопровождении одного из родителей.

- На удешевление и доплату до полной стоимости путевок для данной категории предусмотрены средства из городского бюджета, - подчеркнули в Мингорисполкоме.

Подготовка лагерей к сезону осуществляется в соответствии с рекомендациями органов санитарного надзора и Министерства здравоохранения.

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