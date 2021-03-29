В Беларуси с 30 марта снова дорожает автомобильное топливо Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси со вторника, 30 марта, снова дорожает автомобильное топливо. По традиции, стоимость топлива увеличится на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима»1 рубль 88 копеек.

С 30 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 78 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 88 копеек, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 10 копеек, а ДТ – 1 рубль 88 копеек.

Это уже восьмое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 марта.

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