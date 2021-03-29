В отношении россиянина возбудили уголовное дело за въезд в Беларусь

Россиянин активно участвовал в поствыборных протестах в Бресте, за что его выдворили из страны. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что белорусские правоохранители обвиняют гражданина России в незаконном пересечении госграницы, сообщила пресс-служба МВД.

Сообщается, что из Беларуси россиянина выдворили с запретом въезда на 3 года в ноябре 2020-го года. Но после зимы он решил вернуться в страну-соседку.

- Он вернулся - завели уголовное дело, - прокомментировали в МВД.

На видео 30-летний россиянин говорит, что ранее проживал в Беларуси с видом на жительство, а потом был привлечен к административной ответственности, как уточняют правоохранители, за «активное участие в массовых акциях в Бресте». Вернулся он в республику 17 марта 2021-го года. Задержали мужчину сотрудники брестского управления ГУБОПиК МВД.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы, он находится в ИВС. Уточняется, что привлекался мужчина неоднократно и к административной ответственности по линии ГАИ.

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