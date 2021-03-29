Видеофакт. В Гродно задержали пьяного эксгибициониста с багетом

У гродненца не хватило денег на багет, и тогда он продемонстрировал кассиру... "себя". Фото: pixabay.com.

О том, что на выходных в областном центре был задержан эксгибиционист, сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Это произошло в Гродно в одном из магазинов на улице Стрелковой. Так 30-летний гродненец пришел в магазин уже в изрядном подпитии. На кассе выяснилось, что у мужчины не хватает денег заплатить за… багет. Он потребовал, чтобы ему записали покупку на «вексель», но, конечно, кассир отказалась это сделать. И тогда мужчина начал демонстрировать свое естество.

- Продавцы не оценили увиденного и сообщили обо всем в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан сотрудниками Департамента охраны, - прокомментировали в УВД.

В пресс-службе констатируют, что с наступлением весны в криминальных сводках учащаются случаи эксгибиционизма. Причем не всегда такие преступления связаны с психическими расстройствами, но чаще с… погодными условиями.

В отношении задержанного гродненца возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.1 ст.339 УК РБ). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, причем и по аналогичной статье тоже.

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