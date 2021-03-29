В Беларуси задержали бывшего военного, сообщавшего в BYPOL о силовиках

Бывшего военного, уволенного за участие в протестах, задержали сотрудники ГУБОПиК и СОБР. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что сотрудниками ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов СОБР был задержан бывший военный-контрактник, который подозревается в «сливе» в BYPOL информации об оперативниках, проинформировала 29 марта пресс-служба МВД.

Уточняется, что задержанный 24-летний уроженец Могилевщины до осени 2020-го года служил в армии на контракте, но был уволен за участие в протестах и «деструктивные взгляды». Как подчеркнула в видео пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, задержанный экс-военный ранее неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил спецопераций.

- Задержанный мужчина намеревался участвовать в массовых беспорядках и совершать преступления против государства. Молодой человек оказал сопротивление, при себе у него был нож, - прокомментировала Чемоданова.

На видео есть фрагмент задержания, мужчина идет по улице в районе парковки, к нему подбегает человек в темной одежде и балаклаве и делает захват за шею сзади, тут же подбегает и другой сотрудник в похожей темной одежде и медицинской маске, задержанного жестко направляют к грузовой машине.

МВД показало несколько секунд задержания могилевчанина, подозреваемого в "сливах" информации о силовиках. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

По заявлению правоохранителей мужчина после переезда в Минский район вышел на связь с инициативой BYPOL. А в результате предоставил информацию об управлении сил спецопераций ВС Беларуси. Затем получил и «первое задание»: проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал их бывший коллега Лупоносов.

- Для этого информатор пришел домой к одному из оперативников, пообщался с его супругой, но сбежал, увидев милиционера на лестничной площадке. Через несколько дней он получил новую установку: вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого мужчину задержали, - пояснила пресс-секретарь.

Со слов задержанного в МВД заявляют, что мужчина был намерен оказать давление на милиционеров, чтобы те остановили пресечение протестов. Также мужчина выказал готовность к радикальным действиям, включая даже применение оружия.

В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

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