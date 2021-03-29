Глава Минздрава пообещал, что зарплаты медиков сохранят высокий уровень и после пандемии

Благодаря ковидным надбавкам в Беларуси выросла зарплата медиков, ее обещают сохранить на таком же уровне и после пандемии. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В понедельник, 29 марта, министр здравоохранения Беларуси посетил центральную городскую больницу Жодино, сообщил телеграм-канал ведомства.

Во время общения с коллективом главе Минздрава задали вопрос о так называемых ковидных надбавках для медработников. Дмитрий Пиневич сказал, что уровень зарплат медиков и далее «должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии».

Также министр констатировал, что с осени 2020-го до весны 2021-го года государство выделило дополнительно 1 миллиард белорусских рублей на оплату труда медработникам, сражающимся с коронавирусом.

Еще Пиневич рассказал о стратегии развития системы здравоохранения Беларуси на ближайшие годы. И заявил, что у нее пять основных направлений: достойная зарплата, профессиональный рост, социальный пакет, жилье, право на профессиональный риск и его защита, коммуникации, включающие психологический климат и сопричастность к принятию решений в учреждении.

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По его словам, повышать зарплату в этой сфере будут в том числе за счет оптимизации (подробности).

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