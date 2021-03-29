Власти Литвы сказали, когда на границе с Беларусью уменьшатся очереди фур

Ситуация на белорусско-литовской границе может значительно улучшится уже к 31 марта. Фото: pixabay.com.

Литовские власти прокомментировали ситуацию на границе с большегрузами на въезде из Беларуси, пишет ресурс Baltic News Serwice.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала по информации Госпогранкомитета, что из-за сбоев в литовской стороне оформленные грузовики на выезд из Беларуси стоят по 8 часов, а очереди в Литву состоят в сумме из более чем двух тысяч грузовиков.

Когда ситуация изменится в лучшую сторону власти Литвы сообщили в понедельник, 29 марта.

Так по мнению Таможенного департамента Литвы ситуация должна улучшится уже к среде, 31 марта. Еще в ведомстве пояснили, что уже 27 марта была исправлена работа главного сервиса департамента, поломка которого и спровоцировала километровые очереди.

- Пограничники работают в обычном режиме. Изменение количества грузовиков в пунктах пропуска на литовско-белорусской границе, увеличение или уменьшение их числа, зависит от скорости таможенных проверок. Сейчас ситуация динамичная и постоянно изменяющаяся, - прокомментировал представитель Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас.

По информации ГПК Беларуси на 20.00 часов понедельника, 29 марта, на выезд в Литву стояли более 1740 грузовиков, в Латвию - более 490, и еще свыше 560 фур в сторону Польши.

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