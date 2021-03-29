Еще одна звезда отказалась от участия в «Славянском базаре»

Певица MARUV отказалась от участия в «Славянском базаре». Фото: Instagram @maruvofficial

О том, что украинская певица MARUV отказалась от участия в «Славянском базаре в Витебске», который пройдет летом 2021-го года, сообщил украинский телеграм-канал «Євробачення Україна - Eurovision Ukraine».

Ранее на официальном сайте «Славянского базара» (как и на момент написания статьи) появилась информация о том, что Анна Корсун (сценическое имя - MARUV) станет хедлайнером одного из ночных гала-шоу. На афише к шоу, запланированном в ночь с 17 на 18 июля, указана не только MARUV, но и другие звезды эстрады - ХАБИБ, FILATOV&KARAS, группы «DABRO», «5STA FAMILY», HENSY, Elina DAY и далее стоит - другие.

Имя MARUV было в афише шоу в ночью с 17 на 18 июля. Фото: fest-sbv.by.

К слову после того, как появилась информация об участии MARUV в «Славянском базаре» ее соцсети заполонили комментарии с просьбой отказаться от участия.

На 21.00 часов вечера понедельника, 29 марта, имя MARUV все еще было в афише, стоимость билетов на концерт с ее участием варьировалась от 35 до 90 белорусских рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщила о том, что от участия в «Славянском базаре» отказался Михаил Галустян, заявивший, что его участие в фестивале - это фейк.

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