Правозащитники в Беларуси признали еще 20 человек политзаключенными

На 29 марта 2021 года в Беларуси 322 человека признаны правозащитниками политзаключенными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 29 марта, лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна» назвал фамилии еще 20 человек, признанных политзаключенными. Всем им были предъявлены обвинения по статьям о массовых беспорядках и(или) участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342; ст.285; ч.2 ст.293; ч.1 ст.339 УК РБ).

В числе еще 20 «политических» ПЦ «Весна» называет Максима Елканова, Родиона Медушевского, Игоря Лаптановича, Никиту Дранца, Павла Шпетного, Даниила Чуля, Александра Козлянко, Андрея Марача, Алексея Головко, Ивана Совпеля, Андрея Хвесковца, Александра Шандыбу, Сергея Шоломицкого, Александра Шоломицкого, Льва Телипко, Якова Шафаренко, Даниила Бондарука, Павла Мазько, а также Илью Пирожкова и Виктора Тавгеня.

В своем заявлении правозащитники высказали требования к официальным властям о немедленном освобождении из-под стражи всех политических заключенных, а также граждан, задержанных из-за реализации ими свободы мирных собраний в поствыборный период, а также о прекращении политрепрессий.

По информации правозащитников, на 29 марта в Беларуси 322 человека признаны политзаключенными.

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