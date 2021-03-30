Мужчина в балаклаве связал кассира и ограбил отделение банка в Петриковском районе

Неизвестный в Петриковском районе совершил разбойное нападение на отделение банка. Фото: СК

Неизвестный в Петриковском районе совершил разбойное нападение на отделение банка. Инцидент произошел днем 29 марта в деревне Копцевичи, сообщили в Следтсвенном комитете.

– В обеденное время, когда женщина-оператор выходила из своего рабочего помещения, в здание банка ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник ударил женщину, связал руки и ноги скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа денежные средства, – рассказали подробности в СК.

По предварительным данным, мужчина похитил 3005 белорусских рублей и 1301 доллар США.

– Разбойное нападение в отделении попало в объектив видеокамеры и было замечено службой безопасности банка по системе видеомониторинга, которая незамедлительно сообщила о преступлении в милицию, – добавили в СК.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Практическую помощь им оказали также прибывшие сотрудники областного следствия и криминалистического отдела УСК по Гомельской области, сотрудники уголовного розыска УВД, ОМОН. Руководил работой на месте происшествия заместитель начальника УСК Александр Гриньков.

– В ходе проведения осмотра места происшествия следователи совместно с экспертами обнаружили и изъяли ряд предметов, имеющих существенное значение для раскрытия и расследования преступления, допросили потерпевшую, изучили запись камеры видеонаблюдения, – уточнили в Следственном комитете.

Подозреваемый уже задержан, его нашли милиционеры при отработке близлежащей деревни по описанным потерпевшей приметам. Задержанный – 46-летний уроженец Мозырского района. При себе у мужчины были деньги и предмет, похожий на пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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