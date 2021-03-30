Ученый объяснил, какие люди могут не заразиться коронавирусом

Если бы в начале пандемии люди принимали индукторы интерферона, то, вероятно, заболеваемость была бы ниже на 20-30% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус очень чувствителен к интерфероновому статусу человека, если у пациента большое количество интерферонов (противовирусных белковых молекул) в организме, то он может не заразиться SARS-CoV-2. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Известиям».

– Да, это так, – сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос. Ученый считает, что для профилактики коронавируса полезен не сам интерферон, а его индуктор, поскольку сам интерферон очень легко разлагается и токсичен.

– Это мощнейший препарат, который действует локально. Если его вводить, могут начать выпадать волосы, как при химиотерапии. А вводить надо индуктор интерферона. Это кагоцел, полиоксидоний. Я лично принимаю их курсами два-три раза в год, – поделился специалист.

Он добавил: если бы в начале пандемии люди принимали индукторы интерферона, то, вероятно, заболеваемость была бы ниже на 20-30%.

Кроме того, ученый рассказал, что вакцина плохо работает у тех, кто злоупотребляет алкоголем, а также у наркоманов и людей, принимающих цитостатики.

– Страдают те, у кого уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%. Я как-то раз прикинул <...> – это полтора стакана водки в день. Не так уж и много для России. Но оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться, – объяснил Гинцбург.

Специалист рассказал, что деление клеток прекращается при употреблении наркотиков, а также циостатиков (эти препараты принимают онкологические больные в активной стадии лечения). По словам ученого, эти лекарства подавляют деление онкологических клеток, а также всех других.

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