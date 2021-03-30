Минэнерго России проработает вопрос «неэффективного» импорта бензина из Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минэнерго и МИД России получили поручение проработать вопрос поставок автомобильных бензинов из Беларуси. Такое распоряжение дал вице-премьер РФ Александр Новак после совещания с российскими компаниями и ведомствами по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

В Минэнерго добавили, что проработать этот вопрос они должны до 15 апреля.

– Минэнерго ежегодно перед весенними ремонтами и периодом роста спроса прорабатывает все возможные каналы получения и распределения автомобильного бензина. Эта мера стандартная, страховочная и рассматривается каждый год, – уточнили в министерстве, сообщает «Интерфакс».

Там добавили, что вряд ли белорусский продукт будет необходим, поскольку запасов бензина достаточно.

– Вместе с тем в настоящее время запасы автомобильного бензина составляют 1,66 млн тонн, отгрузки на внутренний рынок превышают показатели 2019 года. Баланс производства и потребления в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим, – считают в Минэнерго.

В министерстве отметили, что поставлять в РФ бензин из Беларуси неэффективно.

– Следует отметить, что в текущих ценовых условиях цены в РФ сдерживаются за счет демпфера, что делает поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективными по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС, – пояснили в Минэнерго.

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