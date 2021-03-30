Польша с 30 марта ввела новые правила для въезда в страну из-за коронавируса. Фото: пиксабай

Польское правительство решило унифицировать правила карантина. Так, заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала рассказал, что разные правила будут действовать для въезжающих из Шенгенской зоны и из других стран.

– Путешественники, возвращающиеся из Шенгенской зоны, должны отбыть карантин. Однако они могут его не отбывать, если предоставят тест с негативным результатом, который был сделан за 48 часов до пересечения границы. В случае других стран – у путешественников не будет такой возможности, – отметил он, его цитирует «Радио Польша».

По его словам, люди, въезжающие в Польшу из других стран, не входящих в Шенгенскую зону, должный пройти карантин даже в том случае, если они покажут результат тест на COVID-19.

– Все путешественники, после того как их отправят на карантин, могут сдать тест на коронавирус в Польше. Если они получат негативный результат, то они будут освобождены от карантина, – сказал Хорала.

На такой шаг пошли в связи с тем, что в Польше обострилась эпидемическая ситуация. Новые правила действуют с 30 марта.

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