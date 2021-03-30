Мужчина ловил рыбу в Столбцовском районе и провалился под лед. Фото: МЧС
Рыбак ловил рыбу на озере Кромань в Столбцовском районе, в какой-то момент лед под ним треснул – мужчина оказался в воде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 29 марта вблизи хутора Кромань, спасатели получили информацию о тонущем человеке в 15.29.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то почти в 700 метрах от берега увидели двух мужчин. Один из них находился в воде, второй пробовал его удержать, находясь на льду.
Спасатели достали веревку и с ее помощью вытащили тонувшего рыболова. Мужчину отвезли в больницу, предварительный диагноз – «общее переохлаждение».
Тем временем в МЧС напомнили, что в настоящее время выходить на лед опасно для жизни.
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