Есть определенные ожидания на этот счет: Песков прокомментировал конституционную реформу в Беларуси и интеграцию с Россией Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Об объединении России и Беларуси речи не идет, при этом в Кремле хотели бы максимально возможной интеграции между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

– Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов, – считает Песков, его цитирует газета «Аргументы и факты».

Кроме того, Песков признался, что в России есть определенные ожидания от конституционной реформы в Беларуси, которую обещал провести Александр Лукашенко, хоть обещание давал и не Владимиру Путину.

– Все, что происходит в Беларуси – это внутреннее дело Беларуси. Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ.

Конечно же, Лукашенко не мог ничего никому обещать, кроме как белорусам. Но он публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет. Как в этом смысле будет развиваться ситуация – это внутренний вопрос Беларуси. Россия не вмешивалась и – об этом Путин говорил неоднократно – не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела. Для нас главное, чтобы в Беларуси абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией, – заявил Песков.

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