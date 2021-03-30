«Копии интернет-ресурсов» начнут блокировать в Беларуси. Фото: pixabay

Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси (ОАЦ) изменил совместное постановление с Минсвязи и Мининформом, где было утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсам. Теперь в республике начнут блокировать «копии интернет-ресурсов».

Постановление № 2/6/2 от 25 марта 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступило в силу после официального опубликования.

В частности, в документе теперь есть фраза: «копия интернет-ресурса – интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

Кроме того, отмечается, что теперь Министерство информации, обнаружив копию интернет-ресурса, отправит соответствующее уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи «для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа» (владельца об этом уведомят).

Причем включать в список блокировки копию интернет-ресурса будут в течение одного дня после получения уведомления из Мининформа или копии решения Министерства информации.

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