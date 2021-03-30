Компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Фото: pixabay

Вакцину от коронавирируса англо-шведской компании AstraZeneca, которая называлась так же, получила новое название. Препарат переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Название вакцины было изменено на Vaxzevria 25 марта 2021 года», – отмечается на сайте EMA.

В агентстве медицинских продуктов Швеции утверждают, что переименование вакцины не означает каких-то других изменений. Просто специалистам по вакцинации нужно знать о том, что средство теперь называется иначе, поскольку его маркировка и упаковка могут быть оформлены в другом стиле.

До этого препарат называли «вакцина от COVID-19 AstraZeneca».

Переименование средства произошло на фоне массового отказа от использования этой вакцины. В ряде стран приостановили применение этого препарата из-за нескольких случаев формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, некоторые из них – с летальным исходом.

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