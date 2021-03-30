Лукашенко заявил, что «растворить президента» не получится

Cовещание по вопросам перераспределения полномочий между органами власти. Фото: president.gov.by

В Беларуси в ходе конституционных изменений и перераспределения полномочий сохранится сильная президентская власть. Об этом заявил Александр Лукашенко 30 марта во время совещания по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

– У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет, – считает Лукашенко, его цитирует Telegram-канал «Пул первого».

Напомним, что ранее он обещал провести в Беларуси конституционную реформу. Предполагалось, что она уменьшит полномочия президента. Однако теперь Лукашенко заявил, что поддерживает только сильную президентскую власть.

Он также напомнил, что несколько лет назад было подготовлено два варианта Конституции. Тогда Лукашенко потребовал персонифицировать поправки, чтобы было ясно, кто именно выступил с той или иной инициативой.

– И что вы думаете? Два варианта, а изменений почти никаких. Потому что люди понимали, что за всякие предложения и изменения надо будет потом отвечать, нести ответственность, – пояснил он отсутствие значительных изменений в предложенных вариантах Основного закона страны, его цитирует пресс-служба президента.

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По его словам, разговоров о вхождении Беларуси в состав РФ не ведется (подробности).