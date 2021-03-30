До +21°С и почти без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 31 марта Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Настоящее весеннее тепло придет в Беларуси 31 марта, сообщили в Белгидромете. В среду ожидается до 21 градуса тепла.

Также будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется, только ночью и утром в основном по восточной половине республики временами будут идти дожди.

Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет западный 4-9 м/с, днем местами его порывы будут достигать 14 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от +4°С до +10°С. Днем воздух прогреется до +13°С… +19°С, а местами по юго-западу будет до +21°С.

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