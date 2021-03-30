В Минске ОМОН ворвался на проводы лишенных лицензии адвокатов. На всех, кто успел выпить, составили протоколы. Фото носит иллюстративный характер.

Случай произошел 26 марта на улице Красной в Минске, где находится несколько юридических консультаций, - сообщает «Наша Нiва». Участники истории отказываются комментировать события вечера от своего имени, но вот что известно в общих чертах. В юридической консультации собрались два десятка адвокатов, чтобы попрощаться с лишенными лицензии коллегами. Через полчаса в здание прибыл ОМОН и попросил всех на выход. Адвокатов привезли в РУВД, а затем на улицу Передовую – в медэкспертизу городского наркологического диспансера.

После этого на тех, у кого вывили алкоголь, составили протоколы по статье КоАП «Распитие алкогольных напитков на рабочем месте» и отпустили. Тех, кто не выпивал, отпустили без протокола. Сами адвокаты считают, что такой внезапный приезд милиции может означать, что офисы адвокатских консультаций сейчас прослушиваются в режиме реального времени, сообщает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко заявил, что «растворить президента» не получится. Он добавил, что главные полномочия даже после конституционной реформы останутся у главы государства

«Копии интернет-ресурсов» начнут блокировать в Беларуси. Добавлять их в ограничительный список будут в течение суток после получения уведомления из Мининформа

Есть определенные ожидания на этот счет: Песков прокомментировал конституционную реформу в Беларуси и интеграцию с Россией. По его словам, разговоров о вхождении Беларуси в состав РФ не ведется

Правозащитники в Беларуси признали еще 20 человек политзаключенными. Лишенный регистрации правозащитный центр назвал общее число политзаключенных в Беларуси на 29 марта [цифра]

Еще одна звезда отказалась от участия в «Славянском базаре». Украинская певица MARUV отказалась принимать участие в песенном фестивале в Витебске летом 2021 года

В Беларуси задержали бывшего военного, сообщавшего в BYPOL о силовиках. В МВД заявили, что задержанный «сливал» информацию об оперативниках и показали видео, как его задерживали: на улице с захватом за шею со спины [видео]