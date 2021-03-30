Лукашенко: земельные отношения должны оставаться под жесточайшим контролем государства.

24 марта Александр Лукашенко подписал указ «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Документом упрощается порядок отчуждения гражданами принадлежащих им жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года. Однако пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единицы, исполкомы будут продавать на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до одной базовой величины.

30 марта во время совещания по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти президент Беларуси вновь поднял эту тему:

- Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению Президента. Тем более, как мне докладывают, в регионах есть тысячи участков, которые не востребованы. А нуждающиеся в улучшении жилищных условий вообще могут получать их бесплатно, - цитирует Лукашенко belta.by. - Но под Минском и областными центрами, вблизи водоемов и заповедных мест земля останется под жесточайшим контролем. Вы знаете почему: это общее достояние. Мы не можем превратиться, как в соседней стране: смотришь на озеро возле крупного города - простому человеку туда не подойти. Почему? Потому что забор выстроили прямо в воду и организовали причалы для своих «посудин». Это негоже. Мы этого избежали.

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