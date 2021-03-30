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Звезды30 марта 2021 14:28

Певец Руслан Алехно назвал глупостью решение артистов не ехать на «Славянский базар»

Алехно заявил, что артисты должны быть вне политики
Инна КОРСАК
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Певец Руслан Алехно назвал глупостью решение артистов не ехать на «Славянский базар». Фото: alehno.ru

Певец Руслан Алехно назвал глупостью решение артистов не ехать на «Славянский базар». Об этом он заявил в интервью «Подъем».

Алехно считает, что артисты должны быть вне политики.

- Чего не ехать-то на «Славянский базар». Это глупости. Нужно всегда черпать информацию из разных источников, а не из одного. Если человек обладает аналитическим складом ума хоть каким-нибудь, то это говорит о наличии совести. А то услышал там, что сказали в подворотне – и все, вот такое мнение. А я же всегда поддерживал политику Александра Григорьевича, - подчеркнул исполнитель.

Напомним, что ранее от участия в «Славянском базаре» отказались Михаил Галустян, украинская певица MARUV.

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КультураБеларусь: Славянский базар-2016