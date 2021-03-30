Белосток приостанавливает официальное сотрудничество с властями Гродно. Фото: pixabay.com

Белосток приостанавливает официальное сотрудничество с властями Гродно. Местные власти города выступают «категорически против жестокой кампании преследования польского меньшинства в Беларуси». Об этом сообщается на официальном сайте Белостока.

В городском совете Белостока в рамках очередной сессии заявили, что «не смирятся с тем, что поляки из соседних Бреста, Гродно, Лиды и Волковыска подвергаются преследованию только потому, что они поляки».

- Городской совет Белостока выражает солидарность с ранее арестованными Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом, Марией Тишковской, Ирэной Бернацкой и Анной Панишевой. Также мы солидарны с белорусским народом, которые подвергаются преследованиям из-за своей борьбы за свободы и демократию в Беларуси. Мы призываем к немедленному освобождению всех заключенных, - написано в заявлении городского совета.

В заявлении городского совета считают, что действия белорусских властей противоречат обязательствам, которые были закреплены в Договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь от 1992 года о добрососедстве и дружеском сотрудничестве, а также нормам международного права. По этой причине городской совет Белостока выступает за приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно.

Решение было принято единогласно во время заседания городской думы. И оно будет оставаться в силе до тех пор, пока не освободят арестованных ранее представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков и окончания репрессий против польских школ и организаций в Беларуси.

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