Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 марта 2021 года: 995 новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 30 марта. За сутки было выявлено 995 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 320 594 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 794 человека.

Всего в Беларуси на 30 марта коронавирусной инфекцией переболели уже 310 983 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2 237 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 349 тысяч 784. За последние сутки провели 8 683 теста.

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