Курьера Menu.by, которого задержали 27 марта, оштрафовали на 1740 рублей. Фото: tut.by

Курьера Menu.by, которого задержали 27 марта, оштрафовали на 1740 рублей. Об этом сообщает «Наша нiва».

Мужчина был задержан в субботу, 27 марта, в районе станции метро «Пушкинская». На первом заседании в понедельник, 29 марта, адвокат задержанного попросил отправить запрос в Menu.by, чтобы там предоставили информацию о заказах курьера. Ходатайство удовлетворили, суд продолжился во вторник, 30 марта.

Ходатайство изучить телефон мужчины, который говорил, что он был на работе и выполнял доставку заказа, было отклонено. Судья Мария Ерохина сказала, что это не имеет никакого отношения к делу.

Адвокат задержанного предоставил письмо от Menu.by, в котором было указана дата, время, место и адреса, куда Александр направлялся. В письме было сказано, что мужчина 27 марта приехал в «МакДональдс» на Пушкинской, где получил заказ и пошел его доставлять – адресат находился на Притыцкого, 95. Позже ОМОН там задержал мужчину.

Суд признал курьера виновным по статье 24.23 КоАП и наказал его штрафом в 60 базовых величин – 1740 белорусских рублей.

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