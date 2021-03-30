В МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении на отделение банка в Петриковском районе. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании по горячим следам подозреваемого в нападении на отделение банка в Петриковском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, что 29 марта, в понедельник, неизвестный в балаклаве связал кассира и ограбил отделение банка в Петриковском районе. Злоумышленник похитил 305 белорусских рублей и 1301 доллар США.

- На мужчину удалось выйти сотрудникам милиции благодаря своевременному звонку в РОВД работников службы безопасности отделения банка, которые по камерам наблюдения увидели момент совершения преступления. Помогли и прохожие, а также пострадавшая кассирша: она запомнила приметы нападавшего, а отец с сыном обратили внимание на незнакомца в деревне, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве добавили, что сотрудница банка рассказала, что мужчина в балаклаве набросился на нее во время обеденного перерыва на выходе из отделения: ударил и затолкал ее внутрь, связал, забрал из сейфа деньги, запер и ушел.

- Узнав приметы подозреваемого и его возможное направление движения, сотрудники милиции вместе с работниками ОМОН, направились в одну из деревень. 46-летнего жителя Мозыря им удалось найти в заброшенном доме. У него были изъяты топор, предмет, схожий с пистолетом Макарова, патроны и похищенные деньги, - пояснили в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разбой. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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