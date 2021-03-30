Фотофакт. В Минске с Аллеи славы исчезла голубая ель, посаженная актером Владимиром Гостюхиным

В Минске с Аллеи славы исчезла голубая ель, посаженная актером Владимиром Гостюхиным. Фото: "Минск-Новости"

В Минске с Аллеи славы исчезла голубая ель, посаженная актером Владимиром Гостюхиным. Народный артист высадил ее в 2017 году на бульваре Мулявина, который расположен за Белгосфилармонией.

На то, что голубая ель исчезла, обратило внимание издание «Народная Воля».

Было. Фото: "Минск-Новости"

Стало. Фото: nv-online.info

Причина исчезновения ели неизвестна.

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