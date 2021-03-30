Видеофакт. В Толочинском районе на пожаре сотрудники МЧС спасли котенка

В Толочинском районе на пожаре сотрудники МЧС спасли котенка. Фото: МЧС

В Толочинском районе на пожаре сотрудники МЧС спасли котенка. Хозяин животного на момент возникновения пожара находился на работе. Об этом проинформировали на сайте ведомства.

- В службу спасения Толочинского района 30 марта от женщины поступило сообщение о пожаре дома, расположенного по улице Центральной в деревне Глинники.

- Спасатели прибыли на место вызова и увидели открытое горение кровли деревянного дома и кровли хозпостройки. В момент возникновения пожара 61-летний хозяин был на работе. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар за считанные минуты. Во время тушения и разбора конструкции дома они обнаружили котенка, который подавал признаки жизни, - рассказали в МЧС.

В Толочинском районе на пожаре сотрудники МЧС спасли котенка. Фото: МЧС

В ведомстве также добавили, что спасатели с помощью аппарата на сжатом воздухе оказали котенку помощь и передали хозяину.

В результате пожара в доме была уничтожена кровля, повреждены имущество, потолочное перекрытие, а также закопчены стены. В хозпостройке уничтожена кровля и повреждены стены. Причины возникновения возгорания: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

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