Очередная гибель велосипедиста в Беларуси: под Жабинкой насмерть сбили 29-летнего мужчину. Фото: УВД Брестского облисполкома.

- В 21:25 часов на 4-м км автодороги Н-141 «Орепичи-Степанки-Соколово» 24-летний водитель автомобиля Audi A4 совершил наезд на 29-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, двигался по проезжей части в попутном направлении, - сообщает УВД Брестского облисполкома. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Велосипед не был оборудован фонарями, однако присутствовали катафоты. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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В Пинске ранен мотоциклист

ДТП произошло в 20:35 часов на перекрестке улиц Первомайской и Парковой. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi при выполнении маневра левого поворота не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении прямо мотоциклом Honda под управлением 41-летнего мужчины. Мотоциклист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

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