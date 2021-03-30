В Жиличах 30 марта задержали художника Алеся Пушкина. Фото: svaboda.org

В Жиличах Кировского района 30 марта, во вторник, задержали художника Алеся Пушкина. Он работал на реставрации местного дворца. Об этом сообщает «Наша нiва».

Свидетели сообщили изданию, что художник был задержан сотрудниками Кировского РУВД по запросу коллег из Гродно. Пушкину предложили «поговорить», но отказался. Тогда на художника надели наручники и вчетвером вынесли из помещения.

Напомним, что на художника Алеся Пушкина было заведено уголовное дело.

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