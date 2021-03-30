«Присела пятой точкой на мемориал»: минчанку за ролик с БЧБ-флагом задержали за надругательство над памятником на площади Победы

Минчанку задержали за "видео деструктивного характера". Фото: стоп-кадр | ГУВД Мингорисполкома.

О том, что в Минске была задержана 28-летняя девушка, подозреваемая в надругательстве над памятником, сообщил телеграм-канал «Милиция Минска».

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, нарушение было выявлено во время мониторинга интернета «на предмет совершения противоправных действий». Так правоохранители наткнулись на ролик, в котором девушка в белом платье с БЧБ-флагом садится на плиты обелиска у Вечного Огня на площади Победы в Минске. Этот ролик сотрудники криминальной милиции определили как видео деструктивного характера. Уточняется, что ролик попал в сеть 25 марта 2021-го года.

Во вторник, 30 марта, в милиции сообщили о задержании 28-летней минчанки, героини видео. В минской милиции говорят, что девушка ранее участвовала в протестах и «хотела хайпануть на волне протестной активности в Беларуси».

На видео, которое опубликовала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома задержанная минчанка сама объясняет мотив своего поступка и признает, что садиться на плиты мемориала было недопустимо.

- Я на волне протестных действий необдуманно сняла и выложила ролик с БЧБ-флагом возле мемориального комплекса площадь Победы. Необдуманно, и раскаиваюсь, присела пятой точкой на мемориал… Раскаиваюсь в своих действиях, не хотела такого и не стану повторять, и никому не посоветую. Снимала на волне хайпа, подвергшись общему влиянию протеста и выложила на этой же волне, на волне информационной движухи в телеграм-каналах, в Инстаграме и ТикТоке, в социальных сетях, - заявляет девушка на видео.

Сообщается, что материалы переданы в СК для правовой оценки.

К слову, в Минске ранее уже были прецеденты разбирательств за надругательство над памятником. Так милиция комментировала фото девушки в белье на фоне Вечного огня. А также на скамье подсудимых оказался молодой человек за дрифт на площади Победы.

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