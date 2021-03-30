Семашко: «Все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля»

Семашко заявил, все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля. Фото: sb.by

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете» рассказал, что все дорожные карты по интеграции России и Беларуси будут согласованы до конца апреля.

- На сегодняшний день из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты – по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию – слились в одну, а 21 карта уже готова к подписанию. Всего осталось семь карт и до конца апреля, я надеюсь, они будут подписаны. И тогда дорожные карты, и Программу их реализации возможно будет подписать в первой половине 2021 года, - рассказал Семашко.

Он также напомнил, что к 1 января 2022 года Беларусь и Россия должны успеть принять межправительственные соглашения, которые оговорены дорожными картами.

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