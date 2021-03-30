Фотофакт. В Добрушском районе перед началом посевной освятили тракторы

В Добрушском районе перед началом посевной освятили тракторы. Фото: БелТА
В Добрушском районе прошел праздник первой борозды. Перед началом посевной священник освятил тракторы сначала зерно, а затем тракторы.
В Добрушском районе перед началом посевной освятили тракторы. Фото: БелТА
В ходе посевной кампании хлеборобам предстоит посеять яровые зерновые на площади 800 гектаров, об этом сообщает БелТА.
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